Gioia del Colle, focolaio Covid in Rsa, decessi salgono a 7

Salgono a sette gli anziani deceduti per Covid nella casa di riposo «Padre G. Semeria» di Gioia del Colle (Bari), dove è scoppiato nelle scorse settimane un focolaio con 48 contagi. Nelle ultime ore sono deceduti altri tre ospiti, tutti residenti a Gioia e tutti ricoverati dopo l'aggravamento delle loro condizioni. Ne dà notizia il sindaco Giovanni Mastrangelo, che riferisce quanto comunicato dalla direzione della casa di riposo. Attualmente le persone ancora positive nella struttura sono 8, sette anziani (5 dei quali ricoverati in ospedale) e un dipendente. Migliora la situazione in altre strutture per anziani della provincia. E’ tornata covid free la Rssa «Mamma Rosa» di Turi, dove era scoppiato un focolaio con 52 contagi (35 anziani e 17 dipendenti). Nella casa di riposo «Carmela di Brindisi Valentini» di Putignano gli anziani ospiti ancora positivi sono 11, rispetto agli iniziali 39.