Vaccini Covid 19, Lopalco: «Poche dosi in Puglia, non bastano per le richieste». Federfarma: «Farmacie non perdano priorità»

FOGGIA - «Possiamo accogliere tutti gli appelli» delle categorie professionali che chiedono di essere vaccinate, «ma non possiamo soddisfarli perché non abbiamo il vaccino": lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, nel seminario online «Covid-19: A scientific Update» organizzato dall’Ordine dei Medici di Foggia, dall’Università di Foggia-dipartimento Area medica e dall’Aiso Foggia. "La carenza di vaccino - ha continuato - diventa un collo di bottiglia impressionante in questo momento. Noi siamo consapevoli che odontoiatri, farmacisti, studenti di area medica hanno necessità di essere vaccinati, ma purtroppo il taglio di Pfizer ci blocca. Non sappiamo nemmeno perché Pfizer abbia ridotto le consegne, guarda caso non appena gli Stati Uniti d’America hanno lanciato una grande campagna vaccinale, Pfizer ha tagliato le dosi all’Europa. A pensare male si fa peccato». Lopalco ha fatto anche il punto sulla campagna vaccinale pugliese evidenziando che per quanto riguarda il «personale ospedaliero abbiamo quasi finito», mancano «solo i due Policlinici» dove «abbiamo da smaltire qualche coda». E «stiamo iniziando a vaccinare gli operatori del territorio, i ritardi nelle consegne delle dosi porteranno ad uno sfasamento di una o due settimane al massimo». Per le dosi, inoltre, «Moderna invierà in Puglia 4.400 dosi la settimana prossima e potremo accontentare altri colleghi. Lunedì prossimo, quando conosceremo i giorni di consegna di Pfizer e Moderna, potremo stilare un calendario della campagna di vaccinazione più puntuale».

«Tutti sapevamo che prima di marzo una campagna vaccinale degna di questo nome non sarebbe partita perché le dosi non sarebbero state sufficienti, l’Italia però sta andando benissimo. Nonostante questo c'è frustrazione, perché le aspettative erano alte, sono stati fatti annunci dai produttori che non potevano essere mantenuti": lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, nel seminario online «Covid-19: A scientific Update» organizzato dall’Ordine dei Medici di Foggia, dall’Università di Foggia-dipartimento Area medica e dall’Aiso Foggia. Secondo Lopalco, bisogna «stringere i denti sino a primavera-estate, perché solo in primavera avremo un numero di dosi di vaccino sufficiente per una campagna di massa».

L'APPELLO DI FEDERFARMA - «I tagli delle consegne di Pfizer hanno inevitabilmente causato uno slittamento della chiamata dei farmacisti al vaccino. E questo ci preoccupa. La nostra richiesta è che, nei limiti consentiti dagli stock che arrivano, i farmacisti e i collaboratori delle farmacie non perdano la loro legittima priorità». Lo chiede in una nota Francesco Fullone, presidente di Federfarma Bari e Puglia. "Abbiamo molto apprezzato l’intervento dell’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e del dottor Vito Montanaro, direttore del Dipartimento promozione salute, per l’inserimento dei farmacisti tra gli operatori sanitari di prima linea in questa campagna vaccinale regionale» continua Fullone, esprimendo però "la preoccupazione dei farmacisti pugliesi per i ritardi delle consegne di vaccini da parte di Pfizer». "Giacché la campagna di vaccinazione anti Covid-19 ha necessità di arrivare al maggior numero di persone nel minor tempo possibile - aggiunge - , le farmacie potrebbero essere usate anche come luoghi di somministrazione, un alleato validissimo e presente in modo capillare su tutto il territorio».