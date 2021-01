Covid, in Puglia vaccino Moderna in arrivo a fine gennaio e subito somministrato

BARI - «Il vaccino Moderna, in piccoli quantitativi, arriverà in Puglia alla fine di gennaio e quindi sarà immediatamente somministrato in parallelo con il vaccino Pfizer»: lo annuncia l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco.

Il vaccino Moderna sarà distribuito in tempi diversi alle Regioni, in Puglia è attesa una consegna nell’ultima settimana.