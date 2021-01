Focolaio Covid in Rsa di Mola: muore una paziente di 96 anni

BARI - Una donna di 96 anni ospite della Rsa 'Ispe' di via Russolillo a Mola di Bari è deceduta ieri per Covid. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Colonna. «Una nostra concittadina ha perso la battaglia contro il Coronavirus - ha detto - . Alla famiglia, e a tutte le famiglie che hanno sofferto un lutto in questa pandemia, va io mio più sincero affetto e le mie più sentite condoglianze». Nella struttura nelle scorse settimane è scoppiato un focolaio con 46 contagi, 25 anziani ospiti e 21 operatori. Due ospiti sono stati ricoverati per l’aggravarsi delle loro condizioni e si è in attesa dell’esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri sugli altri anziani.