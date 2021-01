Covid in Puglia, cresce curva contagi (+1581) su 10mila test: 23 i morti. Balzo indice positività al 15,7%

Quasi invariati i tamponi rispetto a ieri ma aumenta il numero dei positivi (+1581) nelle ultime 24 ore e cresce l'indice di positività al 15,7% (ieri era pari al 10,52%). I tamponi processati sono stati 10037, 236 in meno rispetto a ieri.

I 1581 nuovi casi positivi sono così distribuiti: 598 in provincia di Bari, 149 in provincia di Brindisi, 190 nella provincia BAT, 188 in provincia di Foggia, 158 in provincia di Lecce, 293 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Aumenta rispetto a ieri anche il numero delle vittime, 23 quelle segnalati: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un decesso di un residente in provincia Bat precedentemente registrato è stato riattribuito.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.085.419 test.1.075.382 test.

Mentre 40.345 sono i pazienti guariti (+1110 rispetto a ieri) e 54.028 (+448) sono i casi attualmente positivi. Le persone in isolamento domiciliare sono 52.492 e 1.536 sono i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 137 in terapia intensiva. Si registra tuttavia un calo di 17 unità dei ricoveri nel giro di 24 ore: ieri erano 1553 oggi 1536.