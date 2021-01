Puglia, la fabbrica pubblica di mascherine ottiene certificazione CE

BARI - La fabbrica pubblica di dispositivi di protezione individuale della Regione Puglia, gestita dalla Protezione civile regionale, ha ottenuto la certificazione con marcatura CE per le mascherine chirurgiche come dispositivo medico e per le mascherine Ffp2 come Dpi di terza categoria, il più alto grado di riconoscimento. Lo annuncia il coordinatore della Protezione civile regionale, Mario Lerario. I prodotti, realizzati nella prima e unica fabbrica pubblica italiana di Dpi, non sono destinati alla vendita ma possono essere distribuiti gratuitamente alle aziende sanitarie, ospedali e alla popolazione in caso di necessità. La fabbrica è nata la scorsa primavera, durante la prima ondata Covid quando in tutta Italia c'era una grave carenza di Dpi, tanto che la Regione Puglia fu costretta ad acquistare mascherine e tute dalla Cina e dalla Russia.