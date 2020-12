Ruvo, terzo decesso in casa di riposo con focolaio Covid

Terzo decesso nella casa di riposo delle Suore Gerardine di Ruvo di Puglia (Bari), dove nelle scorse settimane è stato accertato un focolaio Covid con 17 persone contagiate, tra ospiti e personale. Attualmente gli anziani positivi sono sette, due dei quali ricoverati in ospedale, e sono ancora positive tre suore.

«Abbiamo avuto la notizia di un nuovo, doloroso decesso - scrive su Facebook il sindaco Pasquale Chieco - . Si tratta di una persona anziana affetta da diverse patologie e positiva al Covid. I cinque ospiti in sede sono seguiti da personale qualificato assunto in supplenza di quello attualmente in quarantena».

Migliora la situazione nell’altra struttura di Ruvo dove era scoppiato un focolaio Covid con 26 contagi, la Rssa Maria Maddalena Spada. «Dopo gli ultimi tamponi - fa sapere il sindaco - restano positivi in 12. Gli ospiti negativizzati - assicura Chieco - sono seguiti e accuditi in un’area riservata separata dal resto dell’istituto e servita da personale dedicato. Anche gli ospiti ancora positivi sono comunque in buone condizioni».