Vaccini Covid, 100mila pugliesi saranno vaccinati in prima battuta: 11 i centri di stoccaggio

BARI - Sono circa 100mila i pugliesi che, in prima battuta, verranno vaccinati contro il Covid a metà gennaio: lo riferisce il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro.

Oggi le Regioni hanno consegnato al commissario Domenico Arcuri i dati, nei 100mila rientrano tutti i dipendenti degli ospedali e delle Asl, compresi i dipendenti amministrativi, Sanitàservice e personale esterno; ospiti e collaboratori delle Rsa; medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

Sono invece 11 gli ospedali individuati in Puglia per lo stoccaggio dei vaccini che dovrebbero essere consegnati dalle aziende produttrici nella seconda metà di gennaio.

Si tratta di strutture idonee a conservare a meno 80 gradi il farmaco Pfizer. Il Policlinico di Bari, che ha cinque frigoriferi che raggiungono quelle temperature, potrebbe essere scelto come centro «hub». Solamente in una seconda fase inizierà la vaccinazione per gli anziani e si partirà dagli over 80enni.