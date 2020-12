Covid in Puglia, screening nelle scuole a gennaio, Lopalco: «Indicatori tutti in miglioramento»

BARI - «Stiamo lavorando a un piano soprattutto per la ripresa scolastica perché la grande novità del 2021 sarà quella che con alta probabilità aumenterà la didattica in presenza. Stiamo stendendo un piano per migliorare il sistema, non tanto di tracciamento, ma di screening nelle scuole»: lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco.

«Per quanto riguarda i 21 indicatori» la Puglia è «pienamente in fascia gialla, fra l’altro la maggior parte di quegli indicatori che la scorsa settimana ci ponevano in una situazione ad alto rischio si sono normalizzati. Quindi, alla fine, rimane solo un indicatore, che è il numero di focolai, che ci pone ancora in questa sottoclasse di alto rischio di progressione»: ha sempre lo dichiarato Lopalco spiegando perché nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, pubblicato ieri, la Puglia sia inserita tra le 5 regioni ad «alto rischio» per l’impatto della pandemia Covid sul sistema sanitario regionale.

«Stiamo comunque registrando un miglioramento complessivo - assicura Lopalco - anche l’impatto sul sistema sanitario è un parametro in miglioramento nel senso che progressivamente la percentuale di occupazione dei posti letto Covid sia in terapia intensiva sia in area medica sta migliorando. Questo, però, non vuol dire abbassare la guardia».

«Dobbiamo evitare - ha aggiunto che durante le feste aumentino i casi a livello familiare» perché "le persone portatrici di virus nella nostra regione sono ancora tantissime e quindi c'è una altissima probabilità che in un gruppo familiare ci sia un asintomatico».