Emergenza Covid, Asl Ba assume 16 giovani anestesisti specializzandi per un anno

BARI - In 30 hanno partecipato al bando dell’Asl Bari per il reclutamento urgente per far fronte all’emergenza coronavirus di giovani medici specializzandi in Anestesia e rianimazione, ma solo in 16 hanno accettato l'incarico offerto, un contratto a tempo determinato di un anno.

Si è conclusa la selezione che era stata indetta dall’azienda sanitaria per far fronte alla carenza di anestesisti necessari per aumentare i posti letto nelle terapie intensive. I 16 giovani medici assunti per un anno hanno da 25 a 36 anni, la graduatoria è stata pubblicata sul portale dell’Asl e sono già a disposizione.