Matera, genitori assembrati in piazza: multati in otto

I genitori di otto minorenni sono stati sanzionati dalla Polizia, a Matera, perché non hanno rispettato le norme contro gli assembramenti stabilite per contenere l’epidemia.

I genitori sanzionati erano in una piazza della città. Durante i controlli fatti dalla Polizia, inoltre, sei persone sono state denunciate a vario titolo per lesioni personali, danneggiamento, ricettazione, riciclaggio, guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale. Infine, il conducente di un’auto sorpreso con 2,7 grammi di hascisc è stato segnalato alla prefettura come tossicodipendente: gli è stata ritirata la patente di guida.