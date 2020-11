Coronavirus, Puglia aiuta Calabria con i tamponi

La Regione Puglia sta supportando la Calabria nell’effettuare i tamponi per rilevare il Covid. Sono stati inviati cinquemila kit dalla Puglia e la Regione Calabria ha poi chiesto che, una volta effettuati, i tamponi fossero processati nei laboratori pugliesi. I tecnici e i macchinari del laboratorio analisi del Policlinico di Bari, infatti, stanno procedendo alle analisi dei tamponi provenienti dalla Calabria, fornendo anche i necessari referti. L’operazione è stata coordinata dalla Protezione civile della Regione Puglia in collaborazione con le strutture calabresi.

«Lo spirito di collaborazione istituzionale per far fronte a questa emergenza sanitaria è molto forte - dichiara il presidente Michele Emiliano - lo è stato nella 'fase unò e lo è ancora oggi nell’affrontare la seconda ondata. Questa pandemia ha insegnato a tutti l’importanza del gioco di squadra e il valore di tendere la mano agli altri nel momento del bisogno».