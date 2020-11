L'appello delle farmacie di Bari: «Riportate le bombole di ossigeno vuote»

BARI - «Appello urgente, riportate in farmacie le bombole di ossigeno non più in uso o esaurite, c'è grande carenza. Senza i vuoti non è possibile ricaricarne di nuove e quindi distribuirle a che ha davvero bisogno": è l'appello riportato da diverse farmacie di Bari per avvisare i propri clienti che, in questo momento di emergenza coronavirus, è indispensabile riportare le bombole di ossigeno che servono ai pazienti che vengono assistiti a domicilio. «E' un dovere etico, è buon senso civico», si legge ancora. L’avviso è stato ripreso anche su facebook da alcune amministrazioni comunali, come quella di Gravina in Puglia, Altamura, Noicattaro.