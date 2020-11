Commercialisti Puglia, rinvio fisco in caso di quarantena

BARI - Il presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Bari, coordinatore dei sei Ordini pugliesi, Elbano De Nuccio, sollecita «un sistema che faccia scattare una sospensione delle scadenze fiscali e contributive a favore degli assistiti del professionista il cui studio sia sottoposto a quarantena».

«Questa seconda fase dell’emergenza sanitaria - spiega in una nota - rischia di mettere in ginocchio l’operatività di molti studi di commercialisti pugliesi; al fine di tutelare la propria salute e quella dei propri familiari molti professionisti sono costretti a rispettare periodi di quarantena e isolamento forzato rendendo di fatto impossibile il rispetto delle scadenze fiscali per i loro clienti».

«Esiste un disegno di legge presentato in Senato - aggiunge De Nuccio - per gestire proprio le problematiche del professionista in malattia; auspichiamo quindi un intervento rapido per superare questa reale problematica».