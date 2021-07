Una voce per Padre Pio, il palco «vestito» dal lucano Garrambone

POTENZA - L’appuntamento è per questa sera, alle 21.30, su Raiuno. Torna lo storico programma «Una voce per Padre Pio» condotto quest’anno da Mara Venier. La scenografia all’interno della quale si esibiranno i vari artisti chiamati a far parte del cast è realizzata da un professionista lucano, lo scenografo Mario Carlo Garrambone. Questa su Padre Pio, è la tradizionale serata di musica, religione e solidarietà che da 21 anni è diventata un appuntamento fisso per raccontare e ascoltare storie umane, esperienze di fede che rimandano agli insegnamenti del Santo di Pietrelcina. «Una voce per Padre Pio» torna dalla location classica, e non più dagli studi televisivi.

La manifestazione ideata da Enzo Palumbo torna nel borgo natio di Padre Pio. Difatti ricorderete che nel 2020 a causa della pandemia da Covid 19, la serata fu organizzata negli studi televisivi della Rai. Stavolta si torna ad una quasi normalità, e le parole d’ordine dell’edizione 2021 sono speranza, rinascita e gioia. In questa estate di ripartenza, gli spettatori saranno chiamati a fare delle donazioni per le persone più bisognose d’Italia e dell’Africa. Si potranno fare delle donazioni attraverso il numero solidale – 45.53.1 – per sostenere i progetti di «Una voce per Padre Pio onlus» a favore delle persone che non hanno risorse economiche o che necessitano di attenzione, cura, assistenza, conforto e ascolto. Come sempre, accanto alle storie e ai collegamenti con il borgo antico di Pietrelcina dove Francesco Forgione ha vissuto la sua infanzia e la sua giovinezza prima di diventare Padre Pio, ci sarà tanta musica. Gli ospiti che saliranno sul palco e che hanno un rapporto speciale con il santo di Pietralcina sono Al Bano e Romina Power, Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Katia Ricciarelli, Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di «Amici», e Sal Da Vinci.

Ma torniamo alla scenografia. Bella, suggestiva, affascinante come tutte le opere allestite da Garrambone, quotato scenografo a livello nazionale, a cui si rivolgono grandi produzioni televisive dei principali network. Dopo aver conseguito il diploma di laurea a Roma, allievo di Gaetano Castelli, Mario Carlo Garrambone inizia l’attività di scenografo professionista. I primi progetti prendono forma nel suo studio di via Livia Drusilla in Roma, dove emerge sin dalle prime realizzazioni lo stile personale fatto di elementi lineari e al tempo stesso moderni. Contemporaneamente allo studio di Roma, crea in Basilicata, la sua regione natia, il laboratorio dove le idee prendono forma. I progetti e le realizzazioni si susseguono riscuotendo sempre positivi apprezzamenti da parte di committenti e critica. Nel duemilasette crea la «Scenario snc», società di servizi che opera nel mondo dello show business con sede in Policoro. Tale struttura si occupa dell’ideazione, progettazione e realizzazione di allestimenti scenografici per spettacoli televisivi e teatrali, concerti, mostre, convegni, meetings, fiere ed eventi in genere, e dell’ideazione di progetti di lighting designer e illuminotecnica. Numerosi gli allestimenti per varie co-produzioni Rai, Mediaset, Rai international, La7. Tra i programmi «vestiti» dalle scenografie di Garrambone ricordiamo diverse edizioni del Concerto di Natale su Canale 5, Casa Sanremo, la cerimonia del David di Donatello, e numerose edizioni di Miss Italia. Garrambone è anche il fondatore del prestigioso premio Heraclea che ogni anno assegna riconoscimenti a lucani che si sono particolarmente distinti in vari campi professionali e artistici.