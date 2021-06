Andria, «L’alba Futura» e Lucio Dalla vivono a Castel del Monte con Ricky Portera

Andria - Il sorriso di meraviglia di Lucio Dalla al cospetto di Castel del Monte. Chiudete gli occhi e lasciatevi accarezzare da una canzone dell'orsacchiotto di Bologna. Questo e tanto altro sarà possibile interiorizzare non solo nel proprio cuore durante l'evento «L'alba Futura» che si terrà domani domenica 27 – proprio all'alba – alle 5,30 al cospetto di Castel del Monte.

Luogo verso il quale Lucio provava una vera e propria attrazione intellettuale e fisica.

A far vivere queste emozioni, all'interno dello spettacolo organizzato dal Circolo Culturale Corte Sveva di Andria, il mitico Ricky Portera storico collaboratore di Lucio Dalla con lui per 33 anni in tutto il mondo.

Il maestro Portera con Mimmo Camporeale – tastierista di Vasco Rossi Band e Steve Rogers Band - Stefano Cappa al basso e Paolo Rubboli alla batteria, eseguirà brani che permetteranno a tutti di sognare nei cieli infiniti che Dalla ha dipinto. Un solstizio d’estate in chiave dalliana anche con le narrazioni di Cosimo Damiano Damato e le danze di Vita Centrone.

Valore aggiunto del momento culturale la raccolta fondi a sostegno della ricerca oncologica con il Comitato Airc (Associazione italiana ricerca cancro) Puglia.

«Io sono veramente emozionato per questo per questo concerto a Castel del Monte anche perché io non non ho mai fatto uno spettacolo alle cinque e mezzo del mattino - ha riferito Portera alla Gazzetta -. Lucio mi ha insegnato che non sei te che scegli la musica ma è lei che sceglie te e a non suonare per stupire ma per emozionare».

E poi: «Proporremo il racconto, in maniera molto umile, cosciente e incosciente, di quello che ha fatto Lucio e che mi è rimasto nel cuore anche se la scelta è stata difficile. Ci sarà anche un ricordo degli Stadio, essendo stato fondatore con Gaetano Curreri. Anche un piccolo omaggio a Vasco, grazie al caro Mimmo Campanale. Sarà un concerto molto particolare che proporremo con tanto rispetto per Lucio, per il momento che stiamo vivendo e per la raccolta fondi dell’Airc».

Un ricordo personale di Lucio e della Puglia, «Lucio è sempre stato un grande affezionato della Puglia e la sua infanzia l'ha passata Manfredonia e amava le Tremiti. Ogni volta che venivamo qui è sempre stato stato un motivo di felicità. Ricordo che Lucio nei ristoranti non ordinava mai niente ma quando eravamo da voi faceva impazzire il ristoratore e chiedeva tanti piatti pugliesi».

La conclusione: «Guarderemo tutti assieme la natura e il Castello di Federico II che Lucio amava e penseremo a lui da lassù e sicuramente ci sarà». Grazie in anticipo.