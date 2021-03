Lecce, costumi e set di «Più forti del destino», con Sergio Rubini e Laura Chiatti

Tappa a Lecce della serie televisiva «Più forti del destino», prodotta da Fabula Pictures srl per Mediaset e diretta dal regista 58enne italo-inglese Alexis Sweet. Nel cast, tra gli altri, Sergio Rubini, Laura Chiatti, Loretta Goggi e Giulia Bevilacqua. La troupe romana della Fabula è già approdata a San Vito dei Normanni (Brindisi) nei giorni scorsi con i tir e le maestranze tecniche. I ciak cominciano oggi pomeriggio nel Castello Dentice di Frasso e il set a quanto pare durerà fino a Pasqua. La trama è ambientata nella Sicilia di fine ‘800.

Ieri nell’hotel Hilton del capoluogo salentino si è tenuta la prova costume per le numerose comparse pugliesi che sono state reclutate dal coordinatore delle figurazioni, il barese Pietro Manigrasso. Prima di ogni cosa, tutti i convocati sono stati sottoposti a tampone, come prevedono i rigidi protocolli sanitari antiCovid per il settore dello spettacolo. Tra le comparse che hanno partecipato alla prova degli abiti di scena, spiccava la candida barba dell’attore barese Francesco Iacobellis, volto reso ormai popolare della pubblicità televisiva di una nota azienda di surgelati alla quale presta le sue caratteristiche fattezze da... nostromo.

Tutta la squadra di «Più forti del destino» resterà in Puglia fino a luglio e comunque dovrebbe reclutare numerosi altri attori e comparse in loco. A quanto si è appreso, il set poi dovrebbe spostarsi anche Lecce e in altre località della regione.

I ciak previsti a partire da oggi dovrebbero svolgersi in prevalenza nelle sale del maniero medievale di San Vito. Nella cittadina messapica di 18mila abitanti c’è grande curiosità per i mezzi di trasporto della prestigiosa produzione che si sono parcheggiati nella piazza centrale.

Il set come sempre avrà notevoli ricadute in termini economici e occupazionali per la necessità di dare alloggio in hotel e garantire i pasti al folto cast tecnico e artistico, oltre ai servizi accessori legati per esempio all'esigenza di trasportare gli interpreti a e dal set o a quella, in generale, di fornire loro tutta l'assistenza necessaria