Alessandra Flora, Gio Evan ed Ermal Meta: tre baresi a Sanremo

Anche al tempo di pandemia vale la mitica frase «show must go on», ovvero «lo spettacolo deve continuare». Sanremo, infatti, ha rinunciato al pubblico, ma non allo spettacolo televisivo. La 71a edizione della canzone italiana com’era prevedibile sarà anomala vista l’emergenza sanitaria dovuta al Covid -19 e alle sue varianti, che preoccupano non poco tutti noi. Per la realizzazione del festival, la Rai ha consegnato al Comitato Tecnico Scientifico un rigidissimo manuale di 75 pagine in cui sono enunciati tutte le precauzioni possibili affinché la manifestazione possa svolgere al massimo della sicurezza possibile.

Un protocollo che prevede una massima attenzione: sanificazione, tamponi, distanziamenti, mascherine, misurazione della temperatura: insomma tutto quello che da oltre un mese per tutti noi è diventato un vero e proprio mantra.

Anche se non ci sarà il pubblico in sala, dunque, le serate saranno sempre cinque in prima serata su Rai Uno, dal 2 al 6 marzo, con la solita durata: si finirà alle due del mattino. Mattatore e direttore artistico dell’edizione 2021 è nuovamente Amadeus, che sarà coadiuvato da Fiorello e altri ospiti che si alterneranno sera dopo sera.

Anche quest’anno non mancheranno artisti baresi, o comunque del suo hinterland, a iniziare dal barese adottivo Ermal Meta che sarà in gara nella categoria dei Big con il brano Un milione di cose da dirsi. Nella stessa categoria ci sarà anche il riccioluto molfettese Gio Evan con il brano di sua composizione Amica. Infine, la barese Alessandra Flora sarà virtualmente sul palco dell’Ariston come autrice delle musiche del brano Ti piaci così, interpretata dalla straordinaria voce di Malika Ayane.

Arrivato giovanissimo a Bari da Fier in Albania, Meta ha dimostrato subito le sue qualità di musicista e, soprattutto, di compositore. Avvia il progetto Ameba 4, formazione barese prodotta dalla Sugar di Caterina Caselli e con la quale nel 2006 partecipa a Sanremo. Chiuso il capitolo Ameba, Ermal forma La fame di Camilla, band indie con la quale incide tre album e partecipa al festival di Sanremo (2010), oltre a suonare sullo stesso palco di artisti internazionali come Stereophonics, The Cranberries e Aerosmith. Il successo popolare arriva alla 68a edizione di Sanremo quando vince, in coppia con Fabrizio Moro, con il brano Non mi avete fatto niente. Autore di canzoni per molti suoi colleghi, torna a Sanremo con il brano Un milione di cose da dirti, mentre dal 12 marzo sarà disponibile il suo nuovo album, Tribù urbana su etichetta Mescal e distribuito da Sony Music.

Sempre tra i Big ci sarà anche il 32enne molfettese Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Con una capigliatura che ricorda il suo concittadino Caparezza, Gio ha all’attivo 5 opere in versi, tre romanzi e due dischi. Al festival, con la sua carica ironica e poetica, presenta Arnica, brano che farà parte del nuovo album Mareducato, in uscita il prossimo 12 marzo su etichetta Polydor-Universal Music.

La 45enne autrice barese Alessandra Flora è l’unica autrice donna ad avere all’attivo cinque partecipazioni al Festival di Sanremo: quattro come autrice di canzoni per i big, una per le Nuove proposte.

Il mondo autoriale femminile, infatti, è sempre stato un po’ sacrificato al festival della canzone italiana e, quindi, la compositrice barese rappresenta un’eccezione con il suo record di partecipazione. Per l’edizione 2021 Flora, insieme ai suoi colleghi Gino Pacifico e Rocco Rampino Congo Rock, è autrice del brano Ti piaci così che sarà cantato da Malika Ayane. Per Alessandra è il secondo Sanremo a cui partecipa con Malika. Autrice prevalentemente di musica per l’etichetta Sugar di Caterina Caselli, Flora prosegue il suo sodalizio con il festival di Sanremo, iniziato nel 2014 con il brano Così lontano interpretata da Giuliano Palma.

La brillante carriera di autrice di canzoni per Alessandra, è iniziata nel 1998 seguendo il corso per autori e compositori al CET, la scuola di Mogol. Dopo alcune canzoni scritte per Gianni Morandi, sono arrivate quelle scritte per Karima, Bungaro, Raf, Noemi, Nina Zilli, Emma Marrone, Elodie e i Siberia.