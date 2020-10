Bari, il set del Commissario Lolita illumina la città intristita dalle chiusure

Il set della fiction Il commissario Lolita è ritornato in piazza Moro a Bari, stavolta non nella nostra redazione della «Gazzetta del Mezzogiorno» (dove ci sono stati i ciak a fine luglio) ma nel parcheggio immediatamente sottostante, che si trova ad angolo con via Caduti di via Fani. Nella assolata mattinata di ieri, carrelli, macchine da presa, fari e pannelli riflettenti hanno fatto la loro comparsa, insieme a un bus di colore azzurro, una presenza decisamente insolita nel piccolo parcheggio «requisito» dalla produzione televisiva.

La scena registrata ieri vede il personaggio della seducente funzionaria di Polizia, interpretato da Luisa Ranieri, salire sul pullman di linea che poi parte per chissà quale destinazione. A bordo tanti «passeggeri» impersonati da giovani comparse con borsoni, trolley e valigie.

Immancabile il corollario di curiosi, rimasti meravigliati a vedere come Bari e la Puglia, sempre più spesso - e quasi a dispetto della pandemia che tutto blocca e paralizza - siano state scelte come location privilegiate dall’industria cinematografica e della fiction televisiva. In questo fenomeno che qualcuno ha ribattezzato «Pugliawood» è tutt’altro che secondario il ruolo della Apulia film commission, sempre attenta a promuovere il territorio, anche nel caso di Lolita: alla realizzazione della fiction, Afp ha dato un sostanzioso contributo finanziario.

Quanto a «Lolita», la affascinante poliziotta barese, e abile cuoca, nata dalla penna della scrittrice molese Gabriella Genisi, è stata «adottata» da Luca Zingaretti (il popolare attore che da 21 anni veste i panni del commissario Salvo Montalbano) che attraverso la sua casa di produzione Zocotoco e in partnership con Bibi Film di Angelo Barbagallo l’ha voluta portare su Raiuno dopo avere acquistato i diritti dei romanzi.

Nella fiction c’è molta baresità, non solo per il gran numero di comparse ma anche perché c’è la mano di Francesco Lopez e della sua Oz Film, agenzia che spesso e volentieri collabora con i colossi romani offrendo una professionalità ormai consolidata quanto a casting, scouting (cioè ricerca di location), catering e produzione esecutiva. Diretta dal napoletano Luca Miniero, la napoletana Luisa Ranieri nel periodo delle riprese in Puglia ha avuto al suo fianco un vocal coach che l’ha aiutata ad acquisire l’inflessione nostrana, precisamente l’attore Enzo Strippoli.

I ciak in Puglia sono cominciati a metà luglio, dopo la riapertura della nazione seguita al lockdown di primavera, tra Monopoli (Palazzo Palmieri trasformato in questura), Bari (città vecchia e lungomare soprattutto) e Pezze di Greco in provincia di Brindisi: qui è ambientata la casa della mamma della commissaria che ha le fattezze di Lunetta Savino. La registrazione delle quattro puntate la cui messa in onda è prevista per marzo prossimo proseguirà nel capoluogo per alcuni giorni per poi approdare nuovamente a Monopoli, prima degli interni in studio a Roma.

Non solo Lolita. Oggi, nel teatro Petruzzelli, sono previste le riprese de Il medico della mala, altra fiction televisiva, diretta da Cinzia Th Torrini. Di tutto rispetto il cast: Bianca Guaccero, Marco Bocci, Violante Placido, Loretta Goggi, Fortunato Cerlino, Ignazio Oliva e Michele Venitucci, tra gli altri.

Le riprese si svolgono sempre nel rispetto dei protocolli anti Covid. In particolare, tutto il cast - artistico e tecnico - viene sottoposto a tamponi periodici.