World Pasta Day, per Just Eat è la carbonara il piatto più ordinato

BARI - E’ la carbonara a guidare la crescita della pasta a domicilio. Lo rileva Just Eat (app per ordinare on line cibo a domicilio) con un’analisi sull'andamento degli ordini di pasta nell’ultimo anno. Il report registra 32.000 kg di pasta ordinati a domicilio. Dall’indagine sui consumi, ufficializzata in occasione del World Pasta Day del 25 ottobre, emerge che Trieste, Bari e Roma si confermano essere le città con la maggiore crescita nei consumi di pasta a domicilio rispettivamente con +30%, +24% e +10%. Nella tipologia dei gusti per città viene segnalato che a Roma spopolano carbonara e amatriciana, mentre a Bologna vincono le tagliatelle al ragù, seguite dai tortellini panna e prosciutto. Milano mette al primo posto la carbonara, seguita dagli gnocchi alla sorrentina, tipici della cucina campana e gratinati al forno. Anche a Torino piace la carbonara seguita dalle lasagne e a Genova la carbonara e l’amatriciana scalzano le lasagne e le tradizionali trenette al pesto del 2019. A Napoli carbonara e lasagne fanno da padrone, così come a Pisa dove però trovano spazio anche gli gnocchi alla sorrentina. A Firenze, dopo un primato nel 2019 della carbonara, vincono i tortellini panna e prosciutto e lasagne. Il connubio carbonara e gnocchi alla sorrentina spopola invece a Trieste, Bari e Reggio Emilia