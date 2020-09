Amarcord Fellini. L'alfabeto di Federico alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia

Nell'ambito degli incontri organizzati dall'Italian Pavilion alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, Oscar Iarussi presenta il suo Amarcord Fellini. L'alfabeto di Federico, in dialogo con Nicola Lagioia. L'appuntamento è per lunedì 7 settembre alle ore 12 in diretta streaming.

Nel centenario della nascita di Federico Fellini, questo alfabeto dei sogni, scritto dal giornalista barese Oscar Iarussi e edito dal Mulino, racconta l’estetica incantata del regista riminese e ne ritrova forme o espressioni nella società d’oggi. Dalla A di “Amarcord” alla V di “Vitelloni”, passando per la E di “Ekberg” e la G di “Giulietta”, la P di “Paparazzo” e la R di “Rex”. lasciamoci allora guidare alla scoperta della poetica felliniana e della straordinaria vita dell’artista, affollata di incontri e ricca di onori, eppure segnata dalla solitudine di una perenne ricerca. Nello specchio dell’infanzia e nei labirinti del desiderio, non meno che nella realtà quotidiana di un’Italia in radicale trasformazione, egli fu tra i pochi a saper cogliere il Paese in divenire, regalandoci un immaginario che ormai è diventato struttura del profondo. Il visionario è l’unico vero realista.

Qui link al programma per poter seguire la diretta: https://italianpavilion.it/conferenza_07-09-1200/