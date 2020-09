Addio a Onofrio Pepe: giornalista e ambasciatore di Altamura nel mondo

BARI - Si è spento all'età di 69 anni il giornalista di Altamura, Onofrio Pepe. Uomo politico, animatore culturale e promotore dell'enogastronomia è morto a causa di una grave malattia che lo affliggeva da anni. Altamura piange uno dei suoi più grandi riferimenti culturali e politici degli ultimi decenni: impegnato da sempre nella vita pubblica e politica, Pepe è stato uno dei maggiori promotori del territorio attraverso le sue unicità culinarie, in grado di parlare al mondo intero, e non solo.

Ieri, presso il cimitero, si è svolta una breve cerimonia funebre in cui è stato ricordato dagli amici più cari.

E' stato protagonista in una generazione politica, quella della sinistra che portò all'elezione di Fabio Perinei a sindaco e parlamentare negli anni '80. Impegnato in prima persona in un'ottica di valorizzazione della Murgia e delle sue eccellenza. Ben note le sue grandi amicizie con Massimo D'Alema e con Renzo Arbore.