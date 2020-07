Cinema: a settembre fra i Sassi arriva il Matera Film Festival

Da set cinematografico di grandi produzioni internazionali, come «Il Vangelo Secondo Matteo», "The Passion» e «No time to Die» della saga di 007 in uscita a novembre, la Città dei Sassi diventerà luogo di promozione di opere e di iniziative nazionali e internazionali con la prima edizione del «Matera film festival». La manifestazione, ideata e organizzata dall’associazione Making-of in collaborazione con "Camera con vista», si svolgerà dal 24 al 26 settembre con una programmazione che coinvolgerà il Cinema Guerrieri e spazi all’aperto nei rioni Sassi.

La prima edizione è articolata in tre sezioni: Mff Long riservato ai lungometraggi di finzione, Mff Doc per i documentari, Mff short per i cortometraggi. Sono previsti, inoltre, premi per la miglior opera prima italiana e alla Carriera, sezioni per film fuori concorso e masterclass con professionalità italiane e straniere della filiera cinematografica.

Una giuria, presieduta dai registi Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, con presidente onorario Enzo Sisti che ha portato a Matera grandi produzioni internazionali, premierà i migliori film del festival. Ai vincitori andrà una statuetta che raffigurerà «Giuliana», il fossile di balena rinvenuto nel 2006 sulle sponde della diga di San Giuliano. La scelta del bozzetto delle statuette è stato affidato a un concorso, il cui termine scade il 1 settembre prossimo.