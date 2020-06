Dopo Monopoli, «Ridge» porta anche a Polignano un «Viaggio a sorpresa»

Polignano a Mare si conferma terra di vip anche nella stagione che nasce sulle ceneri del coronavirus. Nei prossimi giorni è atteso Ronn Moss, l’attore americano molto popolare noto soprattutto per aver vestito per un quarto di secolo i panni di Ridge Forrester, coprotagonista della serie Beautiful con Katherine Kelly Lang nei panni di Brooke.

I due, insieme ad altri attori del cast, erano stati a Polignano a Mare otto anni fa, nel maggio del 2012, per girare alcune scene della soap opera più famosa al mondo, in onda in Italia dal 1990, ma conosciuta negli States dal 1987. Ironia della sorte, fu proprio quello l’anno in cui Ronn Mosse decise di abbandonare Beautiful. In quella occasione fecero il giro del mondo le immagini spettacolari dei luoghi da sempre considerati più suggestivi della cittadina pugliese, a cominciare dal pittoresco borgo antico, la scalinata che degrada dal lungomare dedicato a Domenico Modugno dominata dalla statua dedicata al polignanese più famoso nel mondo e il ponte che sormonta la lama Monachile. Non a caso, è proprio all’arrivo di Beautiful, oltre che alla scelta della Red Bull di ospitare a Polignano da diversi anni l’unica tappa italiana del circuito, che si attribuisce il decollo turistico della città e la sua notorietà internazionale tant’è che negli ultimi anni, prima dello stop da pandemia, ha registrato un netto incremento del turismo straniero che, numeri alla mano, ha persino superato quello italiano, con una notevole affluenza di statunitensi.

Finito il lockdown trascorso in Belgio dove era impegnato in un tour teatrale, Ronn Mosse si trasferirà a partire da martedì prossimo in Puglia, la regione da lui tanto amata dove trascorre tuttora circa sei mesi all’anno.

La sua visita diventa un’occasione per preparare, all’inizio di settembre, la «fase 2» delle riprese cinematografiche del film Viaggio a sorpresa, cominciate nell’agosto del 2019 tra Alberobello, Cisternino, Locorotondo, Fasano e Monopoli.

È una vera e propria «cartolina turistica» della Puglia che racconta la storia di un broker newyorkese che abbandona tutto per vivere nella nostra splendida regione che è diventata da anni, dal nord Barese al Salento, un set a cielo aperto con innumerevoli film. Una commedia romantica dalle forti tinte autobiografiche.

All’inizio dell’estate, dunque, mentre c’è tanta voglia di tornare alla normalità, Polignano a Mare sembra voler riprendere quota e ricominciare il percorso di crescita favorito in passato dalle frequenti incursioni di vip nella cittadina.

E, proprio nei giorni scorsi, si è vista in città Gloria Radulescu, l’avvenente attrice italiana che ha lasciato una scia di consensi e post molto significativi sui social network che denotano il vivo apprezzamento per la cittadina pugliese.