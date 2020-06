Bari, Gianni Ciardo torna sul palco dopo il Covid con «Verosimile»

L’attore Gianni Ciardo torna in teatro: andrà in scena nell’auditorium Vallisa di Bari con 'Verosimile' dal 17 al 21 giugno alle ore 21. Si tratta - informa una nota - della ripresa del programma della stagione Artefatta interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus. Novità assoluta, 'Verosimile' nasce da un libro che Gianni Ciardo ha pubblicato a Natale e prevede momenti di lettura di brani del testo, per raccontare l’universo del protagonista nei suoi incontri folli e impossibili.

Ciardo incontra così 25 personaggi storici e non solo, ai quali pone domande esistenziali: con loro conversa di futuro, di amore, di teatro, di visioni della vita, sempre sul filo dell’impossibile che muta in possibile o, se si vuole, in possibilità.