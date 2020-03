Addio ad Aresta, fu dirigente del Pci a Bari e direttore della casa editrice «De Donato»

BARI - Lutto nel mondo dell’editoria e della politica barese: è morto a Roma Giancarlo Aresta, era nato a Terlizzi (Bari) il 7 maggio del 1945. Docente universitario e direttore della casa editrice De Donato (culla della corrente culturale denominata «école barisienne), giornalista, è stato un dirigente del Pci a Bari fino alla svolta post 1989. E’ stato anche consigliere comunale.

Nella sinistra della cultura ha ricoperto ruoli di responsabilità anche nella cooperativa editrice del quotidiano comunista «Il Manifesto». Fu esponente del Pci nelle giornate roventi dell’omicidio a Bari di Benedetto Petrone nel novembre e dicembre del 1977. Dopo la svolta della Bolognina non aderì mai al percorso del Pds, Ds e Pd. Fu consigliere d’amministrazione dell’Istituto autonomo case popolari di Bari dal 1982 al 1987. Aresta lascia la moglie Alba Sasso, già parlamentare nel 2001 con l’Ulivo, poi assessore regionale al Diritto allo studio nel 2010 in Puglia, e due figlie.

IL CORDOGLIO DI DECARO - «Bari perde un altro protagonista della vita politica amministrativa del suo recente passato: Giancarlo Aresta. Già docente universitario e direttore della casa editrice De Donato, fine intellettuale, giornalista e opinionista, sempre in prima linea per il pluralismo e la libertà di stampa». Lo afferma il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in una nota di cordoglio per la scomparsa dell’intellettuale pugliese.

«Giancarlo oltre al suo impegno, autorevole e appassionato, in consiglio comunale, negli anni Ottanta - afferma Decaro - sarà ricordato per le sue analisi profonde sulle dinamiche sociali e le trasformazioni della rappresentanza politica. La sua smisurata passione politica, la sua capacità di analisi, la sua coerenza e l’impegno militante lo portarono ad essere dirigente del Partito comunista, di cui è stato segretario nella nostra città negli anni difficili della contrapposizione ideologica». «Consigliere comunale, attento e sensibile alle evoluzioni della società barese, fu uno dei protagonisti delle prime esperienze di governo cittadino affidate alle formazioni laiche e di sinistra. Alla moglie Alba Sasso, alle figlie Marinella e Francesca e a quanti l’hanno conosciuto e amato - conclude Decaro - a nome mio personale e della comunità barese, giungano le espressioni del nostro profondo cordoglio e affetto».