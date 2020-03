Cinema, incassi box office in caduta libera: -63% rispetto alla scorsa settimana

In picchiata gli incassi del box office nel week end. Sale cinematografiche chiuse o deserte per paura del coronavirus e il botteghino segna, rispetto a una settimana fa il -63% di guadagni e il -75,62% rispetto alla stessa settimana del 2019. L’incasso è stato di 2.043.772 euro, ancora in calo rispetto alla scorsa settimana che già aveva visto un significativo crollo (5.568.535 euro) rispetto alle settimane precedenti. Nella classifica Cinetel al primo resta 'Gli anni più belli' di Gabriele Muccino che racimola 375.851 euro per un totale in tre settimane di 5.315.967 euro.