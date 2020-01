Oscar 2020,10 nomination per C'era una volta a Hollywood, 8 per The Irishman e 6 per Parasite

A partire dalle ore 14:20 di lunedì 13 gennaio, l’Academy Awards annuncerà tutte le nomination per gli Oscar 2020. L’evento cinematografico più atteso dell’anno arriverà il 9 febbraio. Tra i favoriti di quest’edizione vediamo schierato Quentin Tarantino, reduce da diverse vittorie non soltanto ai Golden Globe ma anche ai Critics’ Choice Awards.

Tra i più chiacchierati figura anche Martin Scorsese con il suo The Irishman, messo in seconda luce ai Golden Globe dopo la vittoria schiacciante di Tarantino e che agli Oscar potrebbe trovare il suo degno riscatto. Tra gli attori, il favorito è sicuramente Joaquin Phoenix per la magistrale interpretazione di Joker, come miglior attrice invece Renee Zellweger per Judy. Un altro film, uscito da poco, che potrebbe conquistare una o più candidature è Piccole Donne, la nuova trasposizione cinematografica di Greta Gerwig con un cast da brividi: vediamo Emma Watson, Meryl Streep, anche Timothée Chalamet.

In più, per miglior film straniero Parasite (che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes) potrebbe fare la storia in quanto primo film sudcoreano candidato per questa categoria, ma anche come miglior film.



Ecco tutte le nomination



Miglior film

Ford V Ferrari (Le Mans 66 – La grande sfida)

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta… a Hollywood

Parasite



Miglior sceneggiatura originale



Knives out (Cena con delitto)

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta… a Hollywood

Parasite



Miglior sceneggiatura non originale

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

I due papi



Miglior regista

The Irishman, Martin Scorsese

Joker, Todd Phillips

1917, Sam Mendes

C’era una volta… a Hollywood, Quentin Tarantino

Parasite, Bong Joon Ho



Miglior attore

Antonio Banderas, Dolor y gloria

Leonardo DiCaprio, C’era una volta… a Hollywood

Adam Driver, Storia di un matrimonio

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Price, I due papi

Miglior attrice

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan, Piccole Donne

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy



Miglior attore non protagonista

Tom Hanks, Un amico straordinario

Anthony Hopkins, I due papi

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, C’era una volta… a Hollywood



Miglior attrice non protagonista

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Piccole Donne

Margot Robbie, Bombshell



Migliori costumi

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

C’era una volta… a Hollywood



Miglior sonoro

Ad Astra

Ford V Ferrari

Joker

1917

C’era una volta… a Hollywood



Miglior montaggio audio

Ford V Ferrari

Joker

1917

C’era una volta… a Hollywood

Star Wars: l’ascesa di Skywalker



Miglior colonna sonora

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

Star Wars: l’ascesa di Skywalker



Miglior cortometraggio animato

Dcera (daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Miglior cortometraggio live action

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ window

Saria

A sister



Miglior documentario

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Miglior cortometraggio documentario

In the absence

Learning to skateboard in a warzone (if you are a girl)

Life overtakes me

St. Louis Superman

Walk run cha-cha



Miglior film internazionale

Corpus Christi, Polonia

Honeyland, Macedonia del Nord

Les Miserables, Francia

Dolor y gloria, Spagna

Parasite, Sud Corea



Migliore scenografia

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

C’era una volta… a Hollywood

Parasite



Miglior montaggio

Ford V Ferrari

The Irisman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite



Miglior fotografia

The Irisman

Joker

The Lighthouse

1917

C’era una volta… a Hollywood



Effetti speciali

Avengers: Engame

The Irishman

Il Re Leone

1917

Star Wars: l’ascesa di Skywalker



Trucco

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent 2

1917



Miglior film d’animazione

Dragon Trainer 3

I lost my body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4



Miglior canzone

Toy Story 4

Rocketman

Breakthrough

Frozen 2

Harriet