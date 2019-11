Francesco Gabbani: il nuovo singolo disponibile solo su Whatsapp

Con Duemiladiaciannove torna Francesco Gabbani ma solo 'clandestinò su whattsapp. Il cantante infatti ha deciso di distribuire questo nuovo brano in modo 'clandestinò attraverso il passaparola degli smartphone che senza dubbio in questo momento rappresentano il mezzo più frequentato dagli italiani, soprattutto giovani. Il brano non si troverà sulle piattaforme quindi.

Insomma 'Francesco ha deciso di scegliere questa sorta di catena di Sant'Antonio virtuale per vedere se funziona. Un regalo ai fan. Intanto in '2019 cantano «sul bagnato ci piove», nel video le immagini dei poster in strada o delle foto dei giornali di Matteo Salvini, Giuseppe Conte, di Papa Francesco, di Claudio Baglioni, Fabio Fazio, Carola Rakete, Barbara D’Urso, Di Maio, Greta, Renzi, Leonardo Di Caprio, Trump e molti altri in un coro, anche questo virtuale che scandisce gli avvenimenti principali dell’anno.