World Pasta Day: gli italiani pazzi per penne, spaghetti e carbonara

Gli italiani vanno pazzi per la pasta. Adorano in particolare le penne e gli spaghetti, mentre per quanto riguarda le ricette in cui godersi il proprio piatto preferito, la carbonara batte tutti. Un buon piatto di spaghetti pomodoro e basilico è un modo sano ed equilibrato per fare il pieno di energia e di buon umore e, bilancia alla mano, non è neppure un insulto alla linea. In occasione del World Pasta Day, che si celebra venerdì 25 ottobre.

La pasta dà energia non fa ingrassare. Un etto contiene 360kcal per il 70% si tratta di carboidrati complessi e più del 10% corrispondono a proteine. La pasta dà energia e si trova alla base della Dieta Mediterranea. Quella prodotta in Italia è per legge fatta con grano duro e rispetta rigidi parametri per umidità, proteine e acidità che ne fanno un prodotto di eccellenza (il 57% della produzione nazionale è esportato). Miscelando diversi tipi di grano si conservano sapore e consistenza di cottura indipendentemente dal raccolto. Quella cotta “al dente” è più digeribile.