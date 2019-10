Goran Bregovic nominato ambasciatore regionale Unicef

Goran Bregovic è stato nominato oggi ambasciatore regionale dell’Unicef, durante una sessione dell’Unione Interparlamentare (Uip), in corso a Belgrado, dedicata al 30/mo anniversario dell’adozione della Convenzione dell’Onu sui diritti dei bambini. Dicendosi onorato, l'artista balcanico ha osservato come i bambini in Europa e Asia centrale vivano oggi generalmente meglio rispetto a 30 anni fa, anche se i minori di etnia rom restano i più vulnerabili, caratterizzati da nascite premature, scarse vaccinazioni e alta percentuale di abbandono scolastico. Bregovic ha al tempo stesso sottolineato i problemi e le difficoltà che incontrano i figli dei migranti. «Farò tutto quello che potrò, e voi come parlamentari potete fare molto di più per realizzare le promesse fatte 30 anni di garantire i loro diritti a tutti i bambini», ha detto Goran Bregovic.