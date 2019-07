Addio all'attrice Ilaria Occhini: girò in Puglia Mine Vaganti

Lutto nel mondo del cinema: a 85 anni è morta Ilaria Occhini, attrice di cinema, televisione e teatro. La Puglia la ricorda con affetto in quanto nel 2009 ha girato Mine Vaganti di Ferzan Özpetek, che le ha fatto vincere il David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Nel film vestiva i panni della Nonna, saggia, ma prigioniera dei ricordi.

Nel gennaio 2011 era stata anche a Bari per ritirare sul palco del Bif&st il Premio “Alida Valli”, riservato alla migliore attrice non protagonista, che le fu consegnato dal compianto Ettore Scola. L'ultimo film a cui ha preso parte è stato Una Famiglia Perfetta, di Paolo Genovesi (2012).