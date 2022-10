Calcio, mister Mignani: «Turn over nel Bari, domani in coppa a Parma»

BARI - «Giocheremo più partite in pochi giorni. Ci sarà spazio per chi ha avuto meno spazio: daremo minuti a chi ha meno presenze e daremo fiato a chi è stato più in campo»: così il tecnico del Bari Michele Mignani ha presentato la gara di domani al Tardini in Coppa Italia contro il Parma. «Scenderemo in campo con la mentalità giusta, con voglia e entusiasmo. Gli emiliani hanno una squadra fortissima, ma noi proveremo a lottare per passare il turno», ha aggiunto. «L'ottavo di finale contro l’Inter se passiamo il turno? Ci metteremo il massimo della motivazione, ma il Parma è una delle formazioni più forti della B. Daremo tutto in campo», ha concluso Mignani. Nella formazione biancorossa che scenderà in campo ci sarà tra i pali Frattali, in difesa Zuzek, e in avanti il bomber Scheidler.