Calcio, i tifosi dell'Andria lanciano un messaggio all'azienda Gucci

ANDRIA - «Gucci compra la Fidelis». L'ironia dei tifosi dell'Andria si concentra tutta nelle quattro parole, che compongono lo striscione esposto su uno dei ponti all'ingresso della città federiciana. Ora, però, spieghiamo il significato. Lunedì 16 maggio, il noto marchio di moda presenterà in prima mondiale la sua prossima collezione a Castel del Monte. Un evento di portata mondiale, che impreziosirà la piazza andriese e di cui si parla da oltre un mese. Per questo motivo, i supporter andriesi hanno preso la palla al balzo per lanciare un messaggio ai proprietari del noto marchio di moda, in un momento in cui il sodalizio calcistico sta cercando nuove forze imprenditoriali per rinforzarsi. Un messaggio, quello dei tifosi, che probabilmente non sarà letto dei diretti interessati ma che suscita una bella risata per chiunque lo legga.