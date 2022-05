Calcio, pari del Bari: niente Supercoppa di Serie C

BARI - Niente Supercoppa di Serie C. Il Bari pareggia 3-3 a Modena e chiude così una stagione già emozionante per il ritorno in serie B. Eppure, le speranze di vincere quest'altro titolo si erano riaffacciate al termine del primo di tempo di oggi, con i galletti capaci di andare all'intervallo sul 3-1. La doppietta di Citro e il gol Mallamo, infatti, avevano fatto sperare in un'altra impresa. Nella ripresa, invece, è emersa la stanchezza dei baresi, contro un Modena che invece ha aumentato il ritmo del gioco. Determinante la tripletta del 20enne Bonfanti che ha portato sul 3-3 finale la partita. Ora a giocarsi la Supercoppa saranno Sud Tirol e lo stesso Modena, nella terza partita del triangolare tra le vincenti dei tre gironi di serie C.