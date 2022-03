Calcio, hanno introdotto botti illegali allo stadio: daspo per 7 tifosi del Taranto

TARANTO - La Polizia ha notificato a sette tifosi tarantini altrettanti provvedimenti di Daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive sull'interno territorio nazionale) per un periodo variabile da uno a due anni, in quanto ritenuti responsabili di aver introdotto e acceso botti illegali all’interno dello stadio Erasmo Iacovone in occasione delle gare casalinghe di serie C del Taranto Calcio contro il Foggia e il Campobasso. I Daspo sono stati emessi dal Questore di Taranto al termine dell’attività investigativa supportata dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti all’interno dell’impianto. I poliziotti sono riusciti a identificare gli ultrà ritenuti responsabili di aver scavalcato la recinzione dello stadio, eludendo i controlli, e «introducendo materiale pirico non autorizzato mettendo così in pericolo l’incolumità degli spettatori».