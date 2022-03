Taranto, scoppia il focolaio Covid: 24 tesserati sono positivi. Altri match a rischio

Dal 18 marzo ad oggi 22 marzo si è alimentato il focolaio Covid nel Taranto Calcio. Da ultima comunicazione odierna, il club della serie C ha ufficializzato il numero totale di 24 tesserati positivi facenti parte del gruppo squadra, evidenziando di aver «prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare. Domani 23 marzo, gli elementi del gruppo squadra risultati negativi, verranno sottoposti ad un nuovo ciclo di test».

Il ritorno della pandemia, unitamente al rinvio già programmato del match di Palermo al 30 marzo (per preservare l'erba del «Barbera» per il match azzurro da mondiale playoff il 24 con la Macedonia del Nord), rischiano di far ritrovare il Taranto, domenica prossima, con tre partite da recuperare, in quanto la sfida interna col Monopoli del 14° turno di ritorno è stata posticipata al 6 aprile (ore 15.30) ed il match del prossimo 15° turno di ritorno, in programma a Catania, è seriamente a rischio, vista la mole di tesserati affetti da Covid. Oggi è martedì, mancano cinque giorni al prossimo fischio d'inizio ed il Taranto spera di poter recuperare in versione «negatività da Covid» una buona parte degli elementi allenati da Giuseppe Laterza, il quale è impegnato a traghettare la sua squadra verso il porto sicuro della salvezza nel gruppo C della terza serie nazionale. Qui la formazione jonica è attualmente nel limite della zona-sicurezza, sestultima, a +3 sull'area playout, con la postilla di due match da recuperare rispetto alla concorrenza.