Lecce, quarta vittoria consecutiva: batte il Frosinone 3-0

Lecce, forte del tris di vittorie consecutive, fa poker portando a casa altri tre punti nello scontro diretto in trasferta con il Frosinone. In un incontro della 30/a giornata del campionato di serie B, giocato allo stadio «Stirpe»di Frosinone, chiude nel migliore dei modi il mese di marzo vincendo 3 a 0. In gol nel st 8' e 24' Coda, 40' Rodriguez. Ad inizio partita si è imposto il Frosinone, poi i giallorossi si sono imposti nella seconda metà del primo tempo e, nella ripresa, hanno messo a segno il risultato con le tre reti. Per il tecnico Corini si tratta di una vittoria di straordinaria importanza.