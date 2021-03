Lecce, a Via Del Mare nulla di fatto contro l'Entella: finisce 0-0

Doveva essere riscatto, ma arriva una nuova prova deludente. Il Via del Mare si conferma «stregato» per il Lecce, che sera non è riuscito ad andare oltre il pari, a reti inviolate, contro l’Entella, fanalino di coda della serie B. Tra le due squadre ci sono ben 28 punti di differenza in classifica, ma alla fine tutta questa differenza non si è percepita. Ed è ancora delusione per un Lecce che, nelle ultime due gare ha raccolto appena due punti contro le ultime in classifica Pescara ed Entella.

Lecce-Entella 0-0 in una partita della 26/a giornata del campionato di serie B.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 6; Maggio 5.5 (33'st Paganini 5.5), Lucioni 5.5, Meccariello 5.5, Gallo 6; Henderson 5.5 (31' st Majer 5.5), Hjulmand 5.5, Bjorkengren (33' st Coda 5.5 ) ; Mancosu 6; Rodriguez 5.5 (31' st Stepinski 5.5), Pettinari 5.5 (20' st Yalcin 5.5). In panchina: Bleve, Monterisi, Zuta, Maselli, Nikolov. Tachtsidis, Borbe. Allenatore: Corini 5

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo 6; De Col 6, Chiosa 6 (20'st Poli 6), Pellizzer 6, Costa 6; Brescianini 5.5 (14' st Settembrini 5.5), Paolucci 6 (14' st Nizzetto 6), Koutsoupias 6; Schenetti 6 (46' st Dragomir sv); Mancosu 5.5 (21' st Capello 6), Brunori 6. In panchina: Borra, Poli, Bonini, Toscano, Morosini, De Luca, Coppolaro, Settembrini, Pavic Allenatore: Vivarini 6

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia 6

NOTE: serata fresca e leggermente ventosa; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti Paolucci, De Pol, Stepinski, Majer. Angoli 9-2 per il Lecce.

Recupero: 0'; 5'. Prima dell’inizio della gara, il presidente Sticchi Damiani ha consegnato al capitano Marco Mancosu una maglia celebrativa per il traguardo delle 50 reti realizzate in giallorosso.