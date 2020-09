Sticchi Damiani blinda i «gioielli» del Lecce

LECCE - Prima uscita stagionale del Lecce, oggi, alle 17.30, al Via del Mare, dove i giallorossi affronteranno in amichevole il Monopoli, squadra-rivelazione della serie C 2019/2020. Sarà quindi possibile iniziare a verificare cosa prevedano le idee tattiche di Corini in vista del campionato cadetto alle porte.

«Quello con il Monopoli sarà un test impegnativo, che ci permetterà di vedere all’opera il gruppo che ha lavorato sin qui nella fase di preparazione - afferma il presidente Saverio Sticchi Damiani - Naturalmente i ragazzi non potranno certo essere brillanti, a causa dei carichi di lavoro che hanno sostenuto. La squadra ha lavorato duramente agli ordini di mister Corini e del suo staff e sono particolarmente contento del fatto che il ritiro (che terminerà oggi ndr) di stia svolgendo serenamente, senza che la positività di Vera, ancora in isolamento domiciliare da asintomatico, abbia prodotto disagi al resto della rosa».

Sul mercato che ha sin qui portato cinque “colpi” in entrata, Sticchi Damiani dice: «Con il responsabile dell’area tecnica Corvino, siamo impegnati a completare l’organico ed a trovare la giusta collocazione ai calciatori in esubero».

Poi, sulle tante voci riguardanti gli elementi più in vista come Mamcosu, Falco, Petriccione e Gabriel, i quattro per i quali ci sarebbe l’interessamento di alcuni sodalizi di A, che però restano alla finestra, il presidente aggiunge: «Ho chiarito questo argomento più volte. I big non sono in uscita, a meno che non siano loro a volere andare via e ci sia un club pronto a soddisfare le nostre richieste economiche». Insomma, il Lecce vuole puntare in alto e non ha alcuna intenzione di privarsi dei propri uomini migliori.

Nell’amichevole con il Monopoli, lo zoccolo duro della formazione di partenza sarà costituito dai calciatori reduci dalla massima serie.

Tra i pali si alterneranno presumibilmente Gabriel e Vigorito, fermo restando che è a disposizione anche Bleve. Nella linea difensiva, invece, sarà interessante verificare chi sarà schierato sulla destra, stante il fatto che sono andati via sia Donati che Rispoli. In attesa che vengano rimpiazzati, Corini potrebbe dare una opportunità a Benzar, che è stato uno dei flop della scorsa annata, ma che merita di essere valutato appieno prima di dargli il benservito.

L’alternativa è quella di impiegare sulla fascia il centrale Meccariello, che ha già agito da terzino in maglia giallorossa. Al centro si rivedranno Lucioni e Rossettini (o Meccariello), con Calderoni sulla corsia mancina. A centrocampo, dovrebbero essere utilizzati tutti i calciatori più in vista, ovvero Majer, Petriccione e Mancosu, ma ci sarà senz’altro spazio, nel corso del match, per Shakhov. Del tridente offensivo faranno presumibilmente parte Paganini, Coda e Falco.

Difficilmente si vedranno all’opera gli ultimi colpi di mercato Henderson (che ieri ha sottoscritto un contratto quadriennale) e Zuta, arrivati nella serata di giovedì.