Lecce, piove sul bagnato. Con la Juve è emergenza

LECCE - Con undici match da disputare da qui al 2 agosto, come se non bastasse la pesante sconfitta subita contro il Milan, alla ripresa, al Via del Mare, in casa del Lecce preoccupa enormemente l’affollamento che si registra nell’infermeria.

Venerdì, nella difficilissima trasferta di Torino, dove la sua formazione se la vedrà con la Juventus campione d’Italia e capolista del torneo, com’è accaduto lunedì contro i rossoneri, Fabio Liverani dovrà fare a meno di sei pedine.

A fronte del rientro del solo terzino Giulio Donati, che ha scontato il turno di squalifica che gli era stato inflitto dal giudice sportivo, infatti, il trainer capitolino dovrà rinunciare all’attaccante Gianluca Lapadula, che si è fatto male sul finire del primo tempo del match con il Milan ed è andato ad aggiungersi alla lista, già lunga, degli infortunati.

Il centravanti di Torino ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, che già era malandata a causa di un analogo problema subito qualche anno fa. In mattinata sarà sottoposto ad una risonanza magnetica, necessaria a escludere ulteriori problematiche ed a valutare i tempi di recupero, che comunque non saranno inferiori alle due settimane. Salterà quanto meno le sfide con Juventus, Sampdoria, Sassuolo e Lazio.

Ne avrà per non meno di 10-15 giorni la mezzala Zan Majer. Lo sloveno si è fatto male nella seduta di rifinitura, procurandosi una lesione di primo grado all’adduttore, uno stiramento. Si preannuncia ben più lunga l’assenza del jolly di centrocampo Alessandro Deiola, che accusa una dolenzia al ginocchio sinistro che interessa la cartilagine, per la quale si escludono lesioni, ma che non potrà essere superata dall’ex Cagliari prima di 20-25 giorni. Ha ripreso pian piano ad allenarsi, invece, il difensore Cristian Dell’Orco che, però, dopo essere stato fermo per quattro mesi, rischia di non tornare utile da qui alla conclusione della stagione, in quanto ha la necessità di raggiungere una condizione accettabile.

Contro la Juventus, saranno out anche la mezzala Antonin Barak e la punta Diego Farias. Si spera di recuperare entrambi per il successivo incontro casalingo con la Sampdoria, che promette di assumere una importanza cruciale nella corsa-salvezza dei giallorossi. Il ceco è sofferente a causa di una forte contusione, mentre il brasiliano è reduce da un lieve risentimento ai flessori e sta seguendo il percorso rieducativo.

Contro il Milan, non è stato schierato il centrale difensivo Luca Rossettini, per un leggero malanno al calcagno, ma l’ex Genoa dovrebbe essere arruolabile nella gara con la Juventus, nella quale comunque Liverani avrà gli uomini contati. Senza tralasciare che altri calciatori come Marco Mancosu hanno giocato contro i rossoneri solo stringendo i denti. «Un periodo così negativo sul piano degli infortuni lo abbiamo vissuto sul finire del girone di andata - ha fatto presente il capitano al termine del match con il “Diavolo” - Quando ci sono tanti uomini fuori non è un problema solo per le scelte da operare in partita, in quanto purtroppo ne risente anche il livello degli allenamenti. Speriamo di recuperare quanto prima qualcuno».

I tifosi fanno i debiti scongiuri, in quanto la fase richiamata alla memoria da Mancosu è coincisa con le quattro sconfitte di fila subite contro Brescia, Bologna, Udinese e Parma.