Milan e Juventus in quattro giorni: Lecce prepara il bavaglio alle grandi

LECCE - Tornerà in campo lunedì 22 giugno, alle 19,30, il Lecce di Fabio Liverani, per la ripresa del campionato di serie A, ospitando al Via del Mare il Milan, in quella che sarà la gara inaugurale della ventisettesima giornata. Nel week end precedente, com’era stato già comunicato in precedenza dalla Lega, saranno recuperati i match Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma, che permetteranno di mettere tutte le formazioni alla pari, per quanto riguarda gli incontri giocati.

Contro il Milan, nella prima sfida dopo la lunghissima sosta forzata osservata dal torneo, il Lecce avrà un handicap nei confronti della compagine rossonera, in quanto i meneghini avranno già trovato confidenza con il clima agonistico di un confronto vero nella semifinale di Coppa Italia che li vedrà opposti alla Juventus, a Torino.

Archiviata la partita con il «Diavolo», che si sarebbe dovuta disputare l’8 marzo scorso, data nella quale, invece, sono state recuperate le gare della ventiseiesima giornata rinviate la settimana precedente, Marco Mancosu e compagni dovranno fare i conti con i campioni d’Italia della Juventus, in campo avverso. I giallorossi duelleranno con l’undici bianconero guidato da Maurizio Sarri venerdì 26 giugno, alle 21,45.

Mercoledì 1 luglio, il Lecce sarà di scena nuovamente nel Salento, dove riceverà, alle 21,45, la Sampdoria. Per il club presieduto da Saverio Sticchi Damiani si tratterà del primo degli scontri diretti in programma nella volata finale dell’annata agonistica. In palio, pertanto, ci saranno punti pesantissimi in chiave-permanenza.

Il tour de force dei giallorossi proseguirà sabato 4 luglio, alle 19,30, quando Fabio Lucioni e soci saranno di scena a Sassuolo, mentre martedì 7 luglio, alle 19,30, a Lecce si presenterà la Lazio, compagine che ambisce a scalzare la Juventus dal trono del campionato. Il match avrà un sapore del tutto particolare per Liverani, che è un grande ex del team biancoceleste, ma anche per tutto l’ambiente leccese, in considerazione delle polemiche seguite al confronto di andata, vinto dal complesso capitolino per 4-2.

Il cammino del Lecce continuerà a tappe forzate. Domenica 12 luglio, alle 19,30, i salentini visiteranno il Cagliari, e mercoledì 15, alle 21,45, se la vedranno, al Via del Mare, con la Fiorentina, battuta per 1-0 all’andata, al Franchi. Domenica 19 luglio, alle 19,30, e mercoledì 22 luglio, alle 21,45, per la squadra giallorossa è prevista la doppia sfida cruciale con il Genoa, in campo avverso, e con il Brescia, tra le mura amiche, ovvero due confronti fondamentali lungo la strada che porta alla salvezza.

Per quel che riguarda le restanti giornate, dovendo essere prevista la contemporaneità tra le formazioni in corsa per il medesimo obiettivo, il calendario sarà reso noto solo in extremis.