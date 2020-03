Il Lecce cancella le ansie: Liverani suona la carica

«Voltiamo pagina e pensiamo a fare i punti che mancano per la salvezza», ha detto Fabio Liverani domenica, archiviando la pesante sconfitta subita ad opera dell’Atalanta. Poi ha aggiunto: «Recuperiamo chi è fuori perché solo con la rosa al completo potremo avere le soluzioni necessarie per variare le caratteristiche di chi scende in campo. Avere delle alternative è importante».

Quello degli infortuni è stato, sin qui, uno dei leit motiv della stagione del Lecce in serie A e, non a caso, a più riprese, il tecnico capitolino ha rimarcato come fare a meno contemporaneamente di più calciatori sia un guaio non da poco. La sorte, tra l’altro, si è spesso divertita a creare l’emergenza in un determinato reparto.

A turno, la difesa, il centrocampo ed ora la prima linea. Contro Roma ed Atalanta, l’unico attaccante a disposizione di Liverani è stato Gianluca Lapadula.

Filippo Falco si è fatto male nel primo tempo della gara con la Spal ed è out da due giornate. Diego Farias ha saltato le ultime otto partite. La sua ultima apparizione risale al 6 gennaio, quando è subentrato nel corso di Lecce-Udinese. Khouma Babacar, a sua volta, è out da sei incontri, avendo collezionato la sua ultima presenza a Verona, dove si è infortunato, abbandonando il terreno di gioco.

Per fortuna, però, dall’infermeria pare che finalmente inizino ad arrivare delle notizie confortanti per il Lecce.

Farias è rientrato domenica dal Brasile, dove si è curato per alcune settimane. Da martedì ha iniziato a lavorare stabilmente con il resto del gruppo. Lontano com’è dal clima agonistico da circa due mesi, è assai lontano dal clima di un match vero, ma dovrebbe essere in grado di tornare presto utile.

Il pieno recupero del brasiliano sarebbe prezioso, per il complesso giallorosso, in quanto è in grado di accrescere l’imprevedibilità della squadra, con la sua capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno e di regalare la superiorità numerica.

Dall’allenamento di ieri sono giunte notizie positive anche su Babacar. Il senegalese, infatti, si è aggregato ai compagni.

L’ex Sassuolo e Fiorentina era clinicamente guarito già da alcuni giorni, ma lo staff tecnico, d’intesa con quello medico, ha preferito farlo rodare ancora per qualche giorno prima di riportarlo in gruppo.

Per lui, naturalmente, vale il discorso fatto per Farias. Essendo fuori da circa un mese e mezzo, andrà portato per gradi alla migliore condizione.

L’obiettivo, al momento, sembra essere quello di potere contare sui due attaccanti in uno stato di forma accettabile nel giro di 10-15 giorni, nella speranza di potere disporre di loro con continuità nella fase conclusiva del campionato, nella quale il Lecce intende sparare tutte le cartucce in suo possesso per restare in massima serie.

Chi, purtroppo, al momento è più lontano dal pieno recupero è Falco. Il fantasista di Pulsano, che ha dimostrato a più riprese di potere essere un valore aggiunto di prim’ordine per Liverani, ne avrà ancora per un paio di settimane. Sabato 15 febbraio, infatti, l’attaccante tarantino si è procurato una distrazione del terzo prossimale del retto femorale sinistro, un problema che richiede almeno un mese per giungere alla guarigione.

Nel prossimo incontro, il 15 marzo al «Via del mare» (si giocherà a porte chiuse), Liverani dovrà fare a meno dello squalificato terzino Giulio Donati, al cui posto giocherà Andrea Rispoli, che pure ha accusato qualche problemino, ma che è stato regolarmente convocato sia nella trasferta di Roma che in occasione del match casalingo con l’Atalanta e che è quindi ampiamente arruolabile.