Calcio Lecce, allenamento a porte chiuse in vista del match contro l'Atalanta

LECCE - Il Lecce di Fabio Liverani si è ritrovato nel pomeriggio per proseguire, a porte chiuse, la preparazione in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta. Assente sempre Farias, Babacar e Falco hanno continuato a lavorare, seguendo un programma d’allenamento personalizzato. Pienamente recuperato il centrocampista Saponara, pronto a giocare dal 1'. Domani pomeriggio altra seduta a porte chiuse nello stadio di Via del Mare