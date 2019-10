Delusione Lecce: la Sampdoria pareggia sul finale

Delusione per i giallorossi sul finale a Genova contro la Sampdoria, nella decima giornata di campionato di serie A, turno infrasettimanale. Il match è finito sul risultato di 1-1: Lapadula, del Lecce, ha segnato dopo soli 8 minuti, ma al 93' la Sampdoria è riuscita ad agguantare il pareggio grazie a un gol di Ramirez. Sul finale il Lecce è rimasto in 10 per l'espulsione di Tachtsidis.