Lecce, parla Sticchi Damiani: «Speriamo in una sorpresa con la Juve»

Dopo aver fermato il Milan a San Siro, il Lecce spera di ottenere i suoi primi punti in casa sabato contro la Juventus. «Ci dobbiamo provare, per noi è una grande opportunità e sarà una grande festa per il Salento - ha osservato il presidente Saverio Sticchi Damiani a margine dell’assemblea della Lega Serie A, all’indomani del 2-2 contro i rossoneri -.

Il Via del Mare è esaurito già da alcuni giorni. La Juventus è un avversario difficilissimo ma per me sono tutti punti in palio per la salvezza. Chissà che non esca un’altra sorpresa»