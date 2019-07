Il Lecce parte per il ritiro. Liverani: «Restiamo umili»

Parte oggi la spedizione del Lecce targato serie A alla volta di Santa Cristina Valgardena, località in provincia di Bolzano, per le due settimane di ritiro precampionato. Nella mattinata, prima di una seduta di allenamento, il tecnico giallorosso Fabio Liverani ha fatto il punto della situazione prima della partenza.

«Sento nell’aria il grande entusiasmo che si respira in città, nell’ambiente per questa nuova avventura - ha detto Liverani -. E ne sono testimonianza i numeri degli abbonamenti sottoscritti (al momento quasi 12mila n.d.r.). A Lecce l’essere tornati a disputare la serie A dopo un’assenza di ben sette anni, ha riacceso entusiasmo e sentimenti che prima erano sopiti. In questi due anni abbiamo fatto un percorso straordinario, e ora con la stessa umiltà ci apprestiamo ad affrontare questo campionato».

Intanto si parte per il ritiro, che per Liverani deve rappresentare la chiave di volta della stagione. «Il ritiro è come quando nasce un bambino, è la nascita di qualcosa - ha spiegato - e noi dovremo essere bravi a fare i passi giusti. In queste due settimane dobbiamo creare l’alchimia giusta, oltre le situazioni tecnico-tattiche, perché diventa fondamentale la compattezza del gruppo, e lo abbiamo visto in questi due anni di successi, per sopperire al gap tecnico. Giocheremo per restare ancorati al carro di quelle quattro o cinque squadre che lottano per salvarsi».

Infine un pensiero Sinisa Mihajlovic: «È stata una brutta botta anche per me - ha sottolineato Liverani -, e non amo esporre in pubblico determinati sentimenti. Sinisa é un mio caro amico e gli auguro di vincere anche questa partita. E sono certo che ce la farà».