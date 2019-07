Lecce, presentati il portiere Gabriel e il difensore Rossettini

Ancora presentazioni in casa del Lecce neo promosso in Serie A. Dopo Benzar e Shakhov ieri, nel pomeriggio è stata la volta dei nuovi arrivi: il portiere Gabriel Vasconcelos Ferriera e il difensore Luca Rossettini. Il direttore sportivo Mauro Meluso ha sottolineato come «seppur con storie differenti, entrambi hanno in comune un gran voglia di rivincita e arrivano a Lecce con forti e grandi motivazioni. Gabriel è nel suo momento migliore e si giocherà alla pari il posto con gli altri portieri in organico. Rossettini è un giocatore di comprovata esperienza nella massima serie, che conoscevo già per averlo avuto con me a Padova».

«Arrivo qui nel Salento con tanta ambizione - ha confermato Gabriel -. In Italia sono arrivato al Milan molto giovane, poi ho girato diverse squadre e questo mi ha dato la possibilità di maturare. Ognuno di noi sarà importante in squadra, ci sarà bisogna dell’apporto di tutti dentro e fuori dal campo».

A fargli eco Luca Rossettini: «Ogni anno per me è un rimettersi in gioco. Nella mia vita non mi sono mai accontentato, ho sempre accettato più che volentieri le nuove sfide. Le parole lasciano il tempo che trovano, bisogna dimostrare tutto sul campo e in ogni allenamento. Il mio ruolo? Fermo restando che sono a completa disposizione del mister e della squadra, il mio ruolo naturale è quello di centrale di difesa».

(foto Massimino)