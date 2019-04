Lecce cade a Cremona e incassa due gol in dieci minuti

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE: Agazzi, Claiton, Arini, Castrovilli, Strizzolo, Mogos, Migliore, Castagnetti, Caracciolo, Terranova, Carretta. All. Rastelli. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Rondanini, Piccolo, Croce, Soddimo, Strefezza, Del Fabro, Emmers, Montalto, Renzetti, Boultam.

LECCE: Vigorito, Petriccione, Tachtsidis, Mancosu, Palombi, Meccariello, La Mantia, Tabanelli, Venuti, Lucioni, Calderoni. All. Liverani. A disposizione: Bleve, Milli, Riccardi, Arrigoni, Tumminello, Haye, Marino, Saraniti, Falco, Felici, Pierno, Majer.

Arbitro: Di Martino di Teramo (assistenti Lanotte di Barletta e Chiocchi di Foligno).

La Cremonese ha battuto 2-0 (0-0) il Lecce in una match della 32/a giornata del campionato di Serie B. Al 19 palo di La Mantia che su cross dalla sinistra colpisce di testa nonostante l’opposizione di due avversari. Al 24 lancio di Terranova, Vigorito esce dall’area ma manca la palla, Strizzolo parte per recuperarla ma viene steso dal portiere che guadagna l’espulsione. Liverani toglie Palombi e inserisce Bleve tra i pali. Poco dopo Agazzi compie un intervento miracoloso su mischia in area e tocco ravvicinato di Meccariello. Lo stesso Meccariello nella ripresa centra il palo con un colpo di testa al 6. Al 22 Cremonese in vantaggio: Castrovilli difende palla sul vertice sinistro dell’area e calcia a giro, Bleve respinge, irrompe Strizzolo e segna. Al 32 il raddoppio. Castrovilli parte centralmente, allarga a destra per Piccolo il cui assist rasoterra pesca Strizzolo che segna.