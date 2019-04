Il Lecce batte il Pescara 2-0. Scontri fra tifosi prima del match, feriti

Il Lecce ha battuto 2-0 il Pescara nel posticipo della serie B di calcio. Le reti, entrambe nel primo tempo, sono state segnate da La Mantia al 13' e Mancosu al 37'.

Brutta avventura per i tifosi del Pescara che ieri sera intorno alle 19 a una quindicina di chilometri da Lecce, nei pressi di Squinzano (Lecce) sulla SS Brindisi-Lecce, in un’area di servizio dove, secondo le notizie confermate anche dalle forze dell’ordine, sarebbero entrati in contatto con i supporter leccesi. Nei tafferugli scoppiati alcuni tifosi adriatici sarebbero rimasti leggermente feriti. Solo un tifoso del Pescara avrebbe avuto conseguenze peggiori. Ad evitare il peggio fortunatamente la presenza di agenti della Polizia di Stato della Questura di Pescara che erano in servizio di scorta ai tifosi abruzzesi.